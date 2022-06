Loana (Incroyables transformations) balance son salaire pour son relooking "raté" : "C'est une misère pour cette horreur"

Loana déçue de son relooking dans Incroyables transformations et mal payée ? Elle balance

Loana avait tenté Incroyables transformations sur M6. Sauf que la gagnante de Loft Story avait dézingué le relooking qu'elle trouvait "foiré". L'ex-candidate de télé-réalité n'avait donc pas apprécié le relooking des experts Nicolas Waldorf, Léa Djadja et Charla Carter. Nicolas Waldorf avait répondu à Loana en assurant avoir "fait le max". Elle est de nouveau revenue sur sa transformation physique réalisée sur le tournage de l'émission.

Interrogée par Voici, Loana a cette fois-ci parlé du salaire touché pour sa participation à Incroyables transformations. Elle a avoué avoir gagné peu d'argent, une petite somme : "J'ai été payée 450 euros. C'est une misère pour faire cette horreur !". "C'était ma pire expérience télévisuelle" a-t-elle aussi ajouté, encore remontée.

Elle précise ne pas avoir reçu d'argent de dédommagement : "Ils pensaient avoir bien fait leur travail"

Et celle qui avait participé à Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! sur TF1, Les Anges 9 sur NRJ12 ou encore La Villa des Coeurs Brisés 4 sur TFX n'a pas été dédommagée pour son relooking qu'elle dit "raté". Alors que Loana aurait aimé toucher de l'argent pour dédommagement : "Pour eux, ils pensaient avoir bien fait leur travail. Pourquoi allaient-ils me compenser pour un travail que je détestais ? Chacun ses goûts comme on dit !". Par contre, pour les transports, "ils ont tout pris en charge".