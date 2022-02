Ligue des Champions : la finale au Stade de France plutôt qu'en Russie, les fans du PSG font (déjà) la fête

La Ligue des Champions à Paris cette année

On s'en doutait, c'est désormais confirmé : la finale de la Ligue des Champions de football ne se déroulera pas à Saint-Pétersbourg cette année. Alors que la Russie vient d'entrer en guerre contre l'Ukraine, l'UEFA a pris la décision de changer de ville pour l'organisation de cet événement.

A la suite de longues négociations entre Aleksander Ceferin (dirigeant de l'UEFA) et Emmanuel Macron (président de la France), il a donc été convenu que cette grande finale, qui est actuellement datée au 28 mai prochain, sera jouée au Stade de France. Une première pour le mythique stade des Bleus qui n'avait plus accueilli de finale de LDC depuis celle de 2006 entre le FC Barcelone et Arsenal.

Les supporters du PSG y voient un signe

Et là où pour certains il pourrait ne s'agir que d'un simple détail, cela a en réalité tout d'une vraie bonne nouvelle pour d'autres, à savoir : les supporters du PSG. Et pour cause, si le stade de France situé à Saint-Denis (proche banlieue nord de Paris) n'a pas porté chance aux hommes de Didier Deschamps lors de la finale de l'Euro 2016, il a néanmoins été témoin du sacre des Bleus lors de la Coupe du Monde 1998. Surtout, c'est en ce lieu que Lionel Messi - nouvelle recrue phare du PSG, a soulevé la toute première Ligue des Champions de sa carrière.

De fait, entre une location qui résonne avec les racines parisiennes et françaises du PSG, un 8ème de finale aller déjà gagné contre le Real Madrid (1-0, but de Kylian Mbappé) et l'idée de revoir Messi au Stade de France, un lieu qui lui a déjà porté chance, les Parisiens ne peuvent désormais s'empêcher d'y voir un signe : c'est cette année ou jamais pour repartir avec le trophée !