Ukraine : cette vidéo d'un papa quittant sa famille brise le coeur du web

C'est le triste aboutissement d'années de conflits. Vladimir Poutine a annoncé dans une allocution télévisuelle l'invasion de l'Ukraine. Elle a débuté ce jeudi 24 février 2022, très tôt, et aurait déjà fait au moins 137 morts et plus de 316 blessés du côté ukrainien, selon le président du pays, Volodymyr Zelensky. Pour contrer cette attaque, le dirigeant a annoncé ce jeudi soir la mobilisation générale, ce qui signifie que les hommes de 18 à 60 n'ont pas le droit de quitter le pays et vont être réquisitionnés pour se battre.

Cette vidéo déchirante d'un père et sa fille fait pleurer le web

Certains semblaient déjà avoir pris les devants. Depuis ce jeudi, une vidéo déchirante circule sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. On ne sait pas exactement quand et où elle a été filmée mais elle a été mise en ligne par le média turc Journoloji.

Elle montre un père faisant ses adieux à sa petite fille et à sa compagne alors qu'elles s'apprêtent à monter dans un bus pour fuir le conflit. L'homme, lui, semble avoir décidé de rester pour combattre. Une vidéo déchirante qui souligne le sacrifice des hommes du pays et montre la douloureuse séparation des familles. La vidéo, partagée en masse sur les réseaux, a été vue plus de 15 millions de fois en moins de 24 heures.