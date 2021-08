Les Super Nanas : Chloe Bennet (Belle) quitte la série en live-action, le casting relancé

Les Super Nanas : Chloe Bennet quitte la série en live-action, le casting bientôt relancé pour trouver une nouvelle Belle

Les Super Nanas (The Powerpuff Girls) ont leur série en live-action en préparation pour la CW. Et alors que le pilote a dû être de nouveau tourné car il était jugé raté, une des actrices principales quitte la série. Il s'agit de Chloe Bennet, qui devait jouer Belle. Un départ qui complique encore les choses pour la sequel en prises de vues réelles tant attendue. En revanche, Dove Cameron qui incarnera Bulle et Yana Perrault qui interprétera Rebelle sont toujours au casting.

