Les Super Nanas : Dove Cameron explique pourquoi le pilote doit être retourné

Après Winx Club (renommée Destin : La Saga Winx sur Netflix), un autre célèbre dessin animé a le droit à son adaptation en live-action : les Super Nanas ! Ce sont Dove Cameron, Chloe Bennet et Yana Perrault qui incarneront Belle, Bulle et Rebelle dans la série commandée par la CW. Pour le moment, aucune date de diffusion n'a été annoncée, mais on sait déjà que le projet aura du retard car le pilote doit être retourné. La raison ? Le script a été jugé "trop insolent" comme l'a expliqué le patron de la CW, Mark Pedowitz, à TV Line.

Dove Cameron se confie sur le pilote de Les Super Nanas

Il se murmure aussi que le pilote a dû être retravaillé parce que le scénario a fuité. Une info démentie par Dove Cameron en interview avec Entertainement Tonight : "Ils n'ont pas décidé de retravailler le pilote parce que le script a fuité. Je me devais de le dire car ce n'est jamais arrivé. On a dû le retourner pour plusieurs raisons. C'est un gros morceau du projet et c'est très spécifique. Il fallait trouver comment bien faire les choses, pour le moderniser et l'adapter correctement, et rendre tout le monde heureux."

L'ex-star de Liv et Maddie sur Disney Channel a ensuite confié : "On a modifié quelques éléments et on en a remplacé certains. Je pense que le script va nous donner une claque. Ce sera une approche différente, mais il n'y aura pas une grande différence avec la première version. Je n'avais jamais retourné de pilote avant. Je suis très excitée par cette idée." En tout cas, les fans ont déjà hâte de voir le résultat de la série en live-action Les Super Nanas.