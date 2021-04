Les Simpson : l'ex-voix officielle d'Apu s'excuse pour son doublage cliché et raciste

Après avoir incarné Apu de 1990 à 2020 dans Les Simpson, le comédien Hank Azaria a récemment abandonné ce rôle afin de laisser sa place à un nouvel acteur, qui n'a pas encore été casté. En cause ? Sans compter sur le côté stéréotypé du personnage, sa performance vocale a longtemps été critiquée par la communauté indienne, dont il ne fait pas partie, jugée clichée et raciste.

Hank Azaria s'excuse pour sa performance d'Apu

Aujourd'hui, Hank Azaria - qui prête sa voix à d'autres personnages de la série (Moe, le Chef Wiggum ou encore le Capitaine), tient à présenter ses excuses. Si son travail au sein des Simpson a été plusieurs fois reconnu et récompensé par de nombreux prix, il a profité de son passage dans le podcast Armchair Expert pour reconnaître avoir eu tout faux à travers cette interprétation.

"Je souhaite réellement m'excuser. C'est important. Je veux m'excuser pour mon rôle dans la création de ces stéréotypes" a-t-il ainsi déclaré, avant d'ajouter, "Une partie de moi a le sentiment qu'il faudrait que j'aille à la rencontre de chaque personne indienne dans ce pays et lui présenter personnellement mes excuses. Et parfois, je le fais".

Une voix avec de vraies conséquences

Il faut dire que l'acteur n'ignore pas les conséquences indirectes de sa performance vocale et de son travail sur Apu. Il l'a en effet révélé, alors qu'il était récemment invité à parler de son métier à l'école de son fils, il a notamment vu un ado de 17 ans pleurer à ses pieds à cause de la représentation des personnes d'origine indienne dans la série, "Pour lui, c'était comme une insulte. Tout ce qu'il sait, c'est que c'est de cette façon que les gens comme lui sont perçus par de nombreuses personnes dans ce pays".

Bien évidemment, tout n'est pas à jeter avec Apu qui fait partie des personnages emblématiques de la série et qui est l'un des héros préférés des fans. Néanmoins, même si l'habitant de Springfield a eu le droit à de belles histoires par le passé, Hank Azaria a rappelé que cela ne légitimait pas tout, "On a tenté de faire un personnage à la fois drôle et attentionné. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait de bonnes intentions derrière qu'il n'y a pas eu de véritables conséquences négatives dont je suis responsable".

Quelle place pour Apu ?

A l'heure actuelle, on ne sait pas encore ce qui va advenir d'Apu, mais Matt Groening l'a récemment annoncé, il ne va pas disparaître de la série, bien au contraire. Auprès de USA Today, le papa des Simpson a déclaré, "On a des plans pour Apu, on doit juste voir comment les organiser pour que ça fonctionne." Et si tout n'est pas encore calé, "On n'a pas encore d'acteur", les fans devraient être aux anges par ce qui arrive, "On travaille sur quelque chose d'assez ambitieux, c'est tout ce que je peux dire".