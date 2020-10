Les Simpson : Homer dévoile 50 raisons de ne pas voter pour Donald Trump en 2020

Qui a dit que Les Simpson n'était plus aussi incisive qu'avant ? Que la série n'était plus capable de dénoncer les dérives de la société actuelle et appuyer là où ça fait mal ? A l'occasion de l'épisode d'Halloween Treehouse of Horror XXXI de la saison 32 - attendu ce dimanche 18 octobre sur la Fox aux USA, les créateurs de la comédie animée vont s'en prendre à Donald Trump d'une façon aussi simple qu'efficace.

Les Simpson s'en prend à Donald Trump

On peut le découvrir dans un extrait inédit, Homer va en effet se rendre aux urnes afin d'élire le nouveau président du pays. De quoi faire référence à l'actualité du moment avec l'affrontement entre Donald Trump et Joe Biden pour les élections présidentielles de 2020 aux USA, et permettre aux scénaristes de placer un tacle incroyable à l'actuelle résident de la Maison-Blanche.

Alors que le papa de Bart hésitera sur la personne à qui donner sa voix, Lisa va soudainement intervenir dans l'isoloir et lui dire, "Tu hésites sur le président à choisir ? Papa... comment as-tu pu déjà oublier tout ce qu'il s'est passé ces quatre dernières années ?" De fait, après un petit retard à l'allumage (petite référence sympa au fail de la décennie du côté des Oscars), Homer Simpson verra finalement la liste des scandales qui ont vu le jour durant le mandat de Donald Trump apparaître sous ses yeux. Et il y en aura beaucoup.

Les 50 scandales de Trump

Comme l'a révélé Variety, ce sont pas moins de 50 (!) polémiques qui ont marqué les USA depuis 2017 (année réelle de sa prise de fonction) qui seront affichées et qui auront de quoi nous faire trembler. On ne sait pas si ce triste rappel suffira à motiver les téléspectateurs à faire le bon choix, mais il a déjà de quoi nous inquiéter pour le futur...

- Rend légal le fait de tuer des ours qui hibernent.

- A mis des enfants dans des cages.

- A appelé les mexicains des "violeurs".

- A imité un journaliste handicapé.

- Ne ressemble à rien dans une tenue de tennis.

- N'arrive pas à convaincre sa femme de lui tenir la main.

- A appelé les pays du tiers-monde des "c*nnards".

- Appelle Tim Cook 'Tim Apple'.

- A dit que les juifs qui votaient pour les démocrates n'étaient pas loyaux.

- A montré des documents top-secrets dans un restaurant Mar-A-Lago.

- Considère des suprémacistes blancs comme 'des gens bien'.

- A révélé des informations classifiées à un ambassadeur Russe.

- A demandé au président de l'Ukraine d'enquêter sur la famille Biden.

- A appelé la Chine pour enquêter sur la famille Biden.

- Est entré dans les vestiaires du concours de Miss Teen USA.

- A demandé au premier ministre Australien d'aider Barr à enquêter sur Mueller.

- Parle d'attraper des ch*ttes.

- A menti sur la taille de son inauguration.

- Refuse de dévoiler sa situation fiscale.

- A coupé le budget de l'Agence américaine de protection de l'environnement.

- A confisqué et détruit les notes de son interprète suite à sa rencontre avec Poutine.

- A tweeté des photos classifiées d'un site armé de l'Iran.

- A dit de Baltimore que c'était un endroit 'bordélique, dégoûtant, infesté de rats et rongeurs'.

- A décrit Meryl Streep comme une actrice surcotée.

- A dévoilé des informations à la presse concernant l'attentat à la bombe à la Manchester Arena de 2017.

- N'a jamais participé aux dîners de la Maison-Blanche de la presse.

- A dit que Megyn Kelly avait des fuites de sang de partout.

- A insulté Carly Fiorina de 'tête de cheval'.

- A ruiné le concept de l'impeachment.

- A amené Ivanka Trump au sommet du G7.

- A corrompu le Congrès.

- A recruté et jamais viré Betsy DeVos.

- A mis Jared en charge du Moyen-Orient.

- A servi un menu McDonald à l'équipe de football de Clemson.

- A détruit la démocratie.

- A perdu Hong Kong.

- A menacé Marie Yovanovitch.

- A sorti les USA d'un accord sur le climat.

- A accepté que des cibles soient mises au-dessus des têtes des soldats.

- A envahi Portland.

- S'est retiré du World Health Organization.

- S'est vanté de connaître la date.

- A annulé des sanctions judiciaires.

- A dit aux gens d'avaler de la javel contre le Covid-19.

- A détruit le service postal.

- A payé seulement 750$ d'impôts.

- Veut un 3ème mandat.

- Veut être sur le Mont Rushmore.

- Personne, femme, homme, caméra, télé...

- Et on n'a même pas dit le pire de tout...