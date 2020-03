Les Marseillais, une émission fake ? Une productrice se lâche

"Il faut faire bouger les choses"

Miss France, Koh Lanta, Les Anges et Les Marseillais sont-elles des émissions sexistes ? C'est ce qu'affirme un rapport rédigé par le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Si Alexia Laroche-Joubert, la directrice de ALP, se dit "scandalisée" par ces accusations, Angela Lorente, elle, est plutôt d'accord pour parler de sexisme : "Dans ces castings, il n'y a que ça, que des filles comme ça, des filles qui se font botoxer à 20 ans, que des garçons écervelés qui jouent aux idiots. Il faut changer ça, c'est clair", confie-t-elle au micro de Sud Radio.

L'ancienne productrice de Secret Story, L'Île de la tentation ou encore La Ferme Célébrités ajoute : "J'aimais bien provoquer, ça ne me gêne pas d'avoir des bimbos mais aujourd'hui le casting ne représente pas la jeunesse actuelle. Tous les garçons jouent aux idiots, les filles ont le même profil, il y a un problème par rapport au casting, à la production, il faut faire bouger les choses."

"La télé est en retard sur la société"

Angela Lorente vise ensuite Les Marseillais avec Julien Tanti, Benjamin Samat, Manon Marsault, Carla Moreau, Kevin Guedj et les autres : "J'espère qu'ils ne sont pas comme ça dans la vie. Avant c'était 3 jours de tournage pour un épisode, aujourd'hui en une demi-journée, ils font un épisode et demi. C'est normal en une demi-journée il ne se passe pas grand chose donc on dit 'Embrassez celui là, fâche toi avec celle là'. C'est du fake, des objets qu'on dirige. La télé est en retard sur la société."

Dans une interview donnée à PRBK en 2018, Benjamin Samat (actuellement au casting des Marseillais aux Caraïbes) avait évoqué le rôle de la prod dans l'émission et confié que la production n'intervenait pas durant le tournage. "La production ne nous guide pas, ne nous dit pas : 'Il faut que tu ailles te clasher'. Ça ne serait plus de la télé-réalité mais juste de la télé" avait-il expliqué.