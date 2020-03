Koh Lanta accusée de sexisme, Alexia Laroche-Joubert "scandalisée"

"Depuis quand les maillot de bain signifient la sexualisation ?"

Comme Les Marseillais, Les Anges et Miss France, Koh Lanta est accusée de dénigrer les femmes, de cultiver la culture de la virilité ou encore de la fille facile. Le rapport rédigé par le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes et remis à la secrétaire d'Etat, Marlène Schiappa, explique notamment que "les femmes sont souvent présentées comme stupides", des "bimbo" ou encore des "cagoles".

Des interprétations qui choquent Alexia Laroche-Joubert : "Déjà, on compare un jeu d'aventure familial diffusé en prime time avec des télé-réalité de séduction diffusées à 18 heures pour des ados", a-t-elle avoué dans Les Grandes Gueules sur RMC avant d'ajouter : ""Depuis quand les maillot de bain signifient la sexualisation ? Les hommes aussi sont en maillot de bain ! Mais ça veut dire quoi ? Il faut qu'on rhabille les femmes ? Les mettre en tenue de ski ? Les candidates sont parfaitement libres !" On suppose qu'elle fait en partie référence au bikini échancré d'Inès dans Koh Lanta 2020.

"Vous ne pouvez pas me parler de Koh Lanta"

La directrice d'ALP a ensuite confié énervée : "Vous ne pouvez pas me parler de Koh Lanta ! La candidate qui a gagné la dernière édition a 50 ans, et c'est une femme ! Sur les 6 dernières années, il y a systématiquement un homme et une femme en finale ! Je suis scandalisée ! Je vais demander d'ailleurs immédiatement un rendez-vous avec Marlène Schiappa, on ne peut pas laisser un rapport, qui est partiel et partial, qui laisse à désirer, mettre à mal une émission de référence, qui est regardée par un enfant sur deux, avec des valeurs qui font que les petites filles peuvent s'apercevoir que quand on veut, on peut et on gagne !"