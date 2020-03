Les Marseillais, Koh Lanta, les Anges... plusieurs émissions épinglées pour leur sexisme

Alors que, mi-janvier, plus de 500 anciens étudiants accusaient accusent les grandes écoles d'homophobie, de racisme mais aussi de sexisme, ce sont aujourd'hui plusieurs émissions de télévision qui sont épinglées pour leur sexisme dans un rapport rédigé par le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, remis lundi à la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa. Selon Le Parisien, celui-ci accuse Les Marseillais sur W9, Les Anges de la téléréalité sur NRJ 12, Miss France ou encore Koh-Lanta sur TF1 de dénigrer les femmes, de cultiver la culture de la virilité ou encore de la fille facile. Les insultes listées sont nombreuses : "Bimbo", "cagole", "2 de QI", "blonde un peu limitée", "fille la plus facile de France". "Les femmes sont souvent présentées comme stupides", peut-on lire.

"Bimbo", "cagole", "2 de QI", "blonde un peu limitée"...

Dans Koh Lanta, peu d'épreuves sont remportées par des femmes, lesquelles sont hypersexualisées du fait qu'elles sont peu vêtues. Quant à Miss France, "Le but affiché d'élire la plus belle femme de France risque de ne pas participer à promouvoir les femmes, mais au contraire, à les enfermer dans des stéréotypes", précise le rapport, qui ajoute "Finalement, dans ce concours censé mettre en valeur les femmes, on s'aperçoit qu'elles ne sont, en fait, que femmes objets et non sujets. Ce type d'émission, en jugeant les femmes que sur des critères physiques, ouvre, en effet, la porte à des jugements violents à l'égard des candidates, fondés sur des critères sexistes : appréciation du physique, moqueries, dénigrements, injures", précise le rapport.

Les Marseillais et Les Anges, programmes les plus sexistes ?

Mais le programme le plus sexiste selon le rapport ne serait autre que les Marseillais, à égalité avec les Anges de la télé-réalité. "Les femmes présentent des caractéristiques comportementales stéréotypées, s'apparentant soit aux clichés de la femme bimbo, soit à ceux de la partenaire idéale (ou idéalisée)" : "Les candidats sont considérés comme des Dom Juan dominateurs et les candidates comme des séductrices", constatent Brigitte Grésy, présidente du HCE, et Sylvie Pierre-Brossolette, ancienne du CSA et présidente de la commission "Lutte contre les stéréotypes" du Haut Conseil. "Que ce soit en bikini dans la maison ou en peignoir transparent et talons aiguilles au petit-déjeuner dans la salle commune, la téléréalité montre au public des femmes sexualisées, même dans des contextes qui ne s'y prêtent pas ordinairement." Pour palier à ce sexisme, le rapport recommande, entre autres, de faire signer à toutes les chaînes qui produisent des émissions de téléréalité une charte d'engagement avec le CSA.