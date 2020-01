Les Frères Scott : comment Sophia Bush s'est battue pour ne pas tourner des scènes dénudées

Bien qu'elle reste l'une des séries cultes de notre adolescence, Les Frères Scott fait plus parler aujourd'hui pour les scandales qui ont eu lieu dans les coulisses suite aux révélations de harcèlement du créateur. En juin 2018, Sophia Bush avait expliqué avoir eu une altercation avec l'homme après avoir été harcelée. "La première fois que Mark Schwahn m'a touché les fesses, je l'ai frappé devant six producteurs. Et je l'ai frappé fort" avait confié l'interprète de Brooke Davis qui ajoutait : "Nous savions ce qu'il disait aux gens, nous savions qu'il envoyait des textos tard le soir, nous savions qu'il était obsédé par une personne de la série, qu'il allait frapper à sa porte au milieu de la nuit. Elle a dû déménager. Et puis son petit ami est venu et il est resté avec elle un mois. Ça a failli mal tourner".

Comment Sophia Bush s'est battue sur le tournage des Frères Scott

Même si elle est restée au casting des Frères Scott durant 9 saisons, Sophia Bush explique qu'elle a dû se battre, notamment au début de la série. En cause ? De très nombreuses scènes en sous-vêtements que les producteurs voulaient la forcer à tourner. "Je me suis beaucoup battue avec les scénaristes (...) Je me souviens, mon patron n'arrêtait pas d'écrire des scènes où je devais être en sous-vêtements. Et je disais : 'Je ne ferais pas ça, c'est inapproprié. Je ne pense pas que c'est ce que l'on devrait apprendre à des filles de 16 ans'" s'est souvenue l'actrice dans le podcast de Ashley Graham, Pretty Big Deal.

Mais au lieu d'écouter ses arguments, la personne concernée que l'actrice ne nomme pas aurait insisté, expliquant qu'elle n'avait pas 16 ans. "Je lui ai dit : 'Mais je joue une fille de 16 ans alors si tu veux que quelqu'un le fasse, demande à une autre personne'. Ce à quoi il m'a répondu : 'Eh bien c'est toi qui a la p*tain de grosse poitrine que tout le monde veut voir'". Malgré l'instance de son patron, Sophia Bush explique avoir tout de même refusé de tourner ces scènes dénudées. Des propos qui n'ont pourtant pas été punis par la production à l'époque.

Sophia Bush n'est pas la seule actrice de la série à s'être confiée sur le comportement inapproprié de son patron. Hilarie Burton qui incarnait Peyton Sawyer avait elle aussi dévoilé avoir été harcelée et même agressée par Mark Schwahn. "J'étais à un bar, j'attendais des verres, il s'est penché et il m'a embrassé devant tout le monde. Sur la bouche. (...) Ce n'était pas un simple bisou (...) C'était un baiser de petit ami" avait-elle dévoilé à Variety. Danneel Harris, devenue Danneel Ackles suite à son mariage, avait confirmé avoir elle aussi été victime de harcèlement de la part de l'homme tout comme plusieurs actrices et membres de l'équipe technique de la série The Royals dont Alexandra Park qui a été en couple avec James Lafferty (Nathan dans Les Frères Scott).