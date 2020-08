Legends of Tomorrow saison 6 : un personnage adoré des fans de retour avec un rôle important

La saison 5 de Legends of Tomorrow n'a pas été simple à vivre pour les fans, la faute à une vague de départs du côté des personnages principaux. On s'en souvient, en plus de Ray (Brandon Routh) et Nora (Courtney Ford) en début d'année, c'est Charlie (Maisie Richardson-Sellers) qui s'est récemment lancée dans une nouvelle vie.

Une héroïne partie pour rester

Face à la déception des fans, les créateurs semblent avoir eu la bonne idée de profiter de la prochaine saison 6 - attendue en 2021 aux USA, pour faire revenir à l'écran une héroïne adorée de tous. De qui devrait-il s'agir ? D'Astra, toujours incarnée par la comédienne Olivia Swann.

Tandis que le final de la saison 5 laissait entendre que son personnage était prêt à vaquer à d'autres occupations en allant notamment explorer le monde des humains, TVLine assure aujourd'hui que Phil Klemmer (producteur exécutif) et son équipe auraient finalement décidé de la garder auprès d'eux en lui offrant un "rôle régulier" l'an prochain. Autrement dit, elle devrait participer nettement plus souvent aux intrigues.

Une présence plus importante et badass

On ne sait pas encore quel prétexte pourrait être utilisé pour légitimer ce retour surprise, mais Phil Klemmer n'a jamais caché sa fascination pour Astra et son envie de l'explorer davantage. Il y a quelques mois, il confiait notamment ceci au site américain, "Elle a beaucoup de choses à digérer, comprendre, et ça peut être super fascinant. En plus, elle est excellente avec Constantine. Leur histoire apporte une dynamique géniale".

Attendez-vous d'ailleurs à un peu plus de badasserie de sa part. Le producteur le rappelait également, sa personnalité différente des autres héros a logiquement un fort potentiel, "On a besoin de plus de personnes mauvaises. On ne peut pas avoir que des personnes complètement réhabilitées. On peut totalement dire d'elle qu'elle est amorale et c'est une énergie géniale à avoir autour de notre groupe de Bisounours".