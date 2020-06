Legends of Tomorrow saison 5 : un nouveau personnage principal quitte la série

Un départ inévitable pour Charlie

Décidément, il ne faut pas être sentimentaliste et du genre à s'attacher trop rapidement aux personnages quand on regarde Legends of Tomorrow. Ce mardi 2 juin, la CW a diffusé le dernier épisode de la saison 5 de la série. Et à cette occasion, Charlie - l'héroïne incarnée par Maisie Richardson-Sellers depuis la saison 2, s'est distinguée en sauvant le monde en compagnie de la team ET en prenant la décision de rester dans le Londres des années 1970 afin de... poursuivre sa carrière musicale avec son groupe The Smell.

De fait, Charlie ne fait donc désormais plus partie des Legends et ne reviendra pas à l'écran lors de la saison 6. Un nouveau départ dans cet univers qui fait suite à ceux de Ray (Brandon Routh) et Nora (Courtney Ford), déjà mis en scène cette année, mais qui était visiblement inévitable. Comme l'a confié Phil Klemmer à TVLine, il s'agissait-là d'une envie de la comédienne : "C'était quelque chose qui était en projet depuis près d'un an. On savait que Maisie voulait faire ses débuts en tant que réalisatrice et ça nous a donc permis d'imaginer une histoire qui, je l'espère, apporte une conclusion satisfaisante".

Un retour possible

A ce sujet, si certains fans pourraient être déçus de voir un énième personnage principal quitter le vaisseau, le showrunner préfère s'attarder sur le positif d'une telle situation, "Tout le final était en quelque sorte centré sur Charlie. Et c'est plutôt doux-amer comme fin, de pouvoir la ramener dans ce club punk avec The Smell".

Surtout, là où les retours de Ray ou Nora semblent difficiles à espérer dans l'immédiat tant leurs interprètes sont dégoûtés de la fin réservée à ces héros, Phil Klemmer ouvre déjà la porte à des retrouvailles avec Charlie, "Le point positif c'est que tout le monde a la possibilité de revenir et certains sont déjà revenus". Reste à savoir si Legends of Tomorrow sera encore là pour une saison 7...