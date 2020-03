Legends of Tomorrow saison 5 : le départ de Ray et Nora va vous faire pleurer

Une jolie fin pour Ray et Nora

C'est ce mardi 17 mars, au cours de l'épisode 7 de la saison 5 de Legends of Tomorrow, que Brandon Routh fera ses adieux à la série. Un départ qui n'est pas de son fait et qu'il a encore du mal à digérer, mais qui devrait heureusement faire le bonheur de nombreux fans.

Invité par TVLine à réagir sur son dernier épisode, le comédien a révélé, "J'ai vu un montage brut et c'est probablement le meilleur travail que j'ai jamais fait, ironiquement..." L'interprète de Ray l'a en effet précisé, tout a été imaginé pour offrir une fin satisfaisante à son personnage et Nora (Courtney Ford), "Les deux derniers épisodes sont, je trouve, deux des meilleurs de la série. Cet aspect comédie-romantique que l'on a pu faire la semaine passée était tellement fun et possédait une excellente énergie, et ce qui en ressort dans notre ultime épisode, avec toutes ces relations et l'aspect émotionnel, est quelque chose de vraiment puissant".

Préparez-vous à pleurer

Puissant comment ? C'est bien simple, il vous faudra plusieurs paquets de mouchoirs. Après avoir confié "Je n'avais pas l'intention de faire pleurer qui que ce soit, mais je n'arrivais pas moi-même à ne pas pleurer", Brandon Routh s'est confié sur la dernière mission de Ray. Et sans surprise, elle sera centrée autour de Nate, son meilleur pote au sein des Legends.

"Il a prévenu tout le monde que lui et Nora allaient quitter le vaisseau, sauf Nate. Il a du mal à lui dire" a dévoilé l'acteur. Aussi, ce dernier épisode donnera lieu à quelques quiproquos très touchants : "Chacun tente de l'aider à lui dire, mais il n'y arrive pas. A la place il tente de poursuivre leur mission. Et puis Nate décide de lancer une bachelor party [suite au mariage de Ray et Nora], ce qui permet à Ray de passer encore plus de temps avec son pote avant de partir".

Habituée à nous faire rire, Legends of Tomorrow va bientôt nous briser le coeur. Et on n'est clairement pas prêt pour ça.