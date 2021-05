Lea Michele (Glee) odieuse ? Une journaliste dévoile une anecdote peu glorieuse

Depuis plus d'un an maintenant, Lea Michele se retrouve au coeur des critiques. Après avoir été accusée de comportements racistes par d'anciens partenaires sur Glee, la comédienne a également vu ses ex-collaborateurs dénoncer son caractère de diva en coulisses, la présentant notamment comme une personne "méprisable" et "fourbe".

Un comportement odieux de Lea Michele dénoncé dans un livre

Des accusations lourdes qui lui ont rapidement fait perdre des contrats, et qui ne semblent pas près de prendre fin. Ce printemps, Justine Cullen - ex-rédactrice en chef de Elle Magazine en Australie, a en effet publié ses mémoires dans un livre intitulé "SEMI-GLOSS: Magazines, motherhood and misadventures in having it all". Or, à cette occasion, la journaliste en a tout simplement profité pour dévoiler une terrible anecdote concernant la récente maman.

Dans ce livre, Justine Cullen confie que les plus grandes stars au monde sont généralement "extrêmement professionnelles" quand il s'agit de collaborer pour des photoshoots et interviews. En revanche, celles que l'on pourrait qualifier de "niveau en-dessous" seraient nettement plus difficiles à supporter. Et vous l'aurez compris, ce serait/c'était apparemment le cas de Lea Michele.

"C'est toujours les célébrités du niveau inférieur qui vous surprennent, comme Lea Michele de Glee" a-t-elle ainsi déclaré, avant de dévoiler un souvenir hallucinant, "Dans l'un de ses nombreux 'moments'/'crises', elle a frappé dans une chaussure en direction de ma directrice de mode et elle l'a fait pleurer. Elle était... désagréable". Oui, ce n'est pas cette révélation qui améliorera l'image de l'actrice...

Des accusations déjà démenties

Cependant, si Lea Michele n'a pas souhaité réagir officiellement, un membre de son équipe, qui était présent sur place ce jour-là, a de son côté profité d'une interview accordée au Daily Mail pour immédiatement démentir ces propos. Selon ce proche, il n'y aurait jamais eu "de drama ou de colère" lors de cet événement.

Au contraire, étant donné que cette collaboration avait eu lieu quelques mois après la mort de Cory Monteith, son ex-compagnon, et marquait son retour devant la presse suite à ce drame, l'ambiance était visiblement chaleureuse et bienveillante, "C'était son premier shooting après la disparition de Cory et tout le monde était incroyablement gentil, car ils savaient ce que Lea traversait. C'était une étape importante pour Lea et, en réalité, ça a été une expérience positive pour toutes les personnes impliquées".

Qui dit vrai, qui ment... C'est le grand mystère du moment.