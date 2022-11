Le Goût de vivre : que devient la vraie Amy, qui a inspiré la série qui cartonne sur Netflix ?

Pour créer ses séries, Netflix adore s'inspirer d'histoires vraies, qu'elles soient flippantes ou émouvantes. Ça a été le cas avec The Watcher qui a fait trembler les internautes, avec Dahmer : Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer qui raconte les crimes du célèbre serial-killer ou encore avec la série Le Goût de vivre. Dans ce show en 10 épisodes, on suit l'histoire d'amour tragique entre Amy (Zoé Saldaña) et Lino (Eugenio Mastrandrea). Dans la vie, les vraies personnes ayant vécu cette histoire s'appellent Tembi et Saro et se sont réellement rencontrées à Florence. Ils ont ensuite adopté une petite fille et Saro est décédé des suites d'un cancer, comme dans la série.

Si le show comporte évidemment quelques différences avec l'histoire vraie, il nous raconte les grandes lignes de cette histoire d'amour bouleversante. A la fin de l'épisode 10, on laissait le personnage d'Amy alors qu'elle était de retour en Sicile avec sa fille, après la mort de Lino. Elle y retrouvait la famille de son mari décédé.

Qu'est devenue Tembi Locke, la vraie Amy ?

Aujourd'hui, Tembi Locke alias la vraie Amy a 52 ans. Vous ne le savez sûrement pas mais elle est en fait actrice (elle a tenu des petits rôles à la télévision dans Le Prince de Bel-Air ou Friends). C'est après la mort de son mari Saro en 2012 qu'elle s'est lancée dans l'écriture du livre From Scratch : A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home, dans lequel elle raconte son histoire d'amour avec son mari dont voici une photo :