Le Cross : surprise, découvrez le 1er candidat éliminé ce soir ! Les problèmes commencent (spoiler)

Cette semaine, place aux premiers épisodes du Cross, aussi appelé Les Marseillais VS Le Reste du Monde VS Les Motivés. Et après quelques jours d'émission, il y a déjà un départ dans l'épisode diffusé ce vendredi 25 novembre 2022 sur W9. C'est un(e) candidat(e) des Marseillais qui est éliminé(e). Attention spoiler !

Eh oui, alors que Julien Tanti, Maeva Ghennam, Greg Yega et Océane El Himer voulaient éliminer Victoria Mehault, Alan du Reste du Monde a utilisé sa carte d'immunité pour la sauver. Ainsi, le BFF de Nikola Lozina sauve la chérie de son pote Nicolo, mais surtout, il force les Marseillais à éliminer Andy, un élément fort. Une pierre deux coups !

Alors qu'Alan, Nikola et Nicolo (qui a répondu aux critiques) sont aux anges, tout comme Vivi qui reste, Julien, Maeva, Greg et Océane ne cachent pas leur surprise et leur colère. Mais Andy prend la parole pour dire qu'il sait très bien que c'est lui qui est éliminé, pas besoin de passer par la case des votes. Il fait donc ses valises et part du Cross.

Deux candidat(e)s arrivent bientôt

Après l'élimination, place aux arrivées. Si Les Marseillais ont perdu Andy, ils peuvent encore gagner un(e) autre candidat(e) dans leurs rangs. En effet, dans la suite de l'épisode du Cross, on voit les trois familles se battre sur une épreuve difficile. Les deux premières équipes gagneront chacune un nouveau membre ! Mais qui gagnera entre Les Marseillais, Le Reste du Monde et Les Motivés ? Et qui rejoindra ainsi l'aventure ? Rendez-vous lundi prochain pour le savoir !