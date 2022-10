Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7 : la date de diffusion du Cross fuite

Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7 : la date de diffusion a leaké

Actuellement, vous pouvez suivre Les Cinquante sur W9. Et après, ce sera au tour des épisodes inédits des Marseillais VS Le Reste du Monde 7, alias Les Marseillais VS Le Reste du Monde VS Les Motivés, alias Le Cross, d'être diffusés sur la chaîne. Le compte Instagram Shayara TV a révélé : "La finale des 50 c'est pour le vendredi 11 novembre en direct sur W9 à 20h".

Et Shayara TV a aussi fait fuiter la date de diffusion des Marseillais VS Le Reste du Monde 7 : "La diffusion du Cross (Les Marseillais VS Le Reste du Monde VS Les Motivés) c'est pour le 14 novembre sur W9". Une info à prendre avec des pincettes tant que la date n'est pas officialisée par W9. Mais en tout cas, si la finale des Cinquante est diffusée le vendredi 11 novembre, on se dit qu'effectivement la nouvelle saison du Cross devrait débarquer dès le lundi 14 novembre, ce serait logique.