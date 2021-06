La Tour de la Terreur de Disneyland va devenir un film : retour sur ces attractions adaptées au ciné

La Tour de la Terreur (Tower of Terror) va devenir un film

Les parcs d'attractions ont rouvert, pour le plus grand bonheur des petits et des grands ! Et si vous kiffez le parc Disneyland Paris, alors vous allez être ravis, car une des attractions phares du parc Disney va être adaptée en film. En effet, Collider a annoncé en exclu que la Tour de la Terreur (Tower of Terror en VO), qui est présente dans plusieurs parcs Disney dans le monde, va devenir un film.

En France, elle est située dans le Parc Walt Disney Studios, construit après Disneyland Paris, et se fait appeler The Twilight Zone Tower of Terror car elle est basée sur la série télévisée The Twilight Zone (qui a été diffusée de 1959 à 1964). Et l'attraction avait déjà eu droit à un téléfilm, Le Fantôme d'Halloween (Tower of Terror) en 1997, avec Steve Guttenberg et Kirsten Dunst.

Dans ce nouveau projet d'adaptation en film, Scarlett Johansson sera au casting en tant qu'actrice. Elle sera également productrice. Côté scénario, c'est Josh Cooley, réalisateur de Toy Story 4 et scénariste de Vice-versa, qui s'en chargera.