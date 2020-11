La Princesse de Chicago 2 : saviez-vous que Sam Palladio (Edward) chante dans le film ?

Les aventures de Stacy et de Margaret continuent ! En plus de La Princesse de Chicago 2 que vous pouvez retrouver sur Netflix, la saga aura droit à un 3e film dont le tournage débutera prochainement (découvrez nos théories sur la suite de La Princesse de Chicago 2). On y retrouvera évidemment Vanessa Hudgens, Nick Sagar et Sam Palladio qui nous avait d'ailleurs caché un secret...

Sam Palladio est aussi chanteur et signe une chanson de La Princesse de Chicago 2

Eh non, il n'y a pas que Vanessa Hudgens qui est douée pour la chanson au casting de La Princesse de Chicago 2. L'ex-star d'High School Musical n'a pas poussé la chansonnette pour le besoin d'un film depuis un moment (on ne compte pas ses participations aux comédies musicales live Grease et Rent diffusées à la télévision US) mais son partenaire Sam Palladio, lui, signe une chanson de La Princesse de Chicago 2. Laquelle ? Under the Tree que l'on peut entendre à la fin du film et dans le générique de fin. Sam Palladio a même co-écrit la chanson avec Cassadee Pope, sa petite-amie. L'interprète d'Edward a également écrit une autre chanson du film, Bring the Snow, chantée par Ricky Nordwood.