La meilleure série médicale de tous les temps ne sera bientôt plus dispo nulle part

A la télévision, ce ne sont pas les séries médicales qui manquent, et on ne s'en lasse absolument pas. La preuve : Grey's Anatomy a entamé sa 19ème saison (eh oui rien que ça) ; TF1 programmera en janvier la saison 4 de The Resident et on a adoré suivre les diagnostics de Gregory House dans la série Dr House. Quelle que soit l'époque à laquelle elles sont sorties, chacune de ses séries a marqué le monde de la télévision à sa façon.

Mais une fois complètement diffusées, il n'est parfois pas possible de les revoir, car elles ne sont pas toutes dispo en streaming. Ce sera bientôt le cas de LA meilleure série médicale de tous les temps. Uniquement dispo sur Prime Vidéo en France, elle va bientôt disparaître du catalogue et c'est bien dommage !

Cette série médicale est vraiment culte

Bien avant Grey's Anatomy ou Dr House, une autre série médicale a marqué le petit écran. On parle évidemment d'Urgences ! Diffusée aux US en 1994 et 2009, elle a longtemps été la série médicale la plus longue de l'histoire de la télé, avant d'être battue par les aventures de Meredith Grey.

Composée de 331 épisodes répartis sur 15 saisons, Urgences raconte le quotidien des médecins des urgences du Cook County General Hospital à Chicago. Si la série a débuté en 1994, son créateur Michael Crichton, ancien étudiant en médecine, a en fait écrit la première ébauche du pilote 20 ans auparavant, en 1974. La série suivait à la fois des médecins confirmés et des élèves. Applaudie pour son portrait réaliste de la vie d'un hôpital, Urgences a aussi rendu accro des millions d'américains, rassemblant jusqu'à près de 30 millions de personnes par épisode lors de sa saison 3, diffusée entre 1996 et 1997.

Urgences a aussi vu passer de nombreux acteurs qui deviendront des stars telles que George Clooney, Noah Wyle, Julianna Margulies, Maria Bello, Ming-Na Wen ou encore John Stamos, pour ne citer qu'eux. Malgré un casting renouvelé au fil des années, Urgences n'a jamais perdu la formule magique qui fait sa réussite et nous a rendu totalement accro.

Urgences quitte Prime Vidéo le..

Pour voir ou revoir Urgences, il faut se dépêcher : la série quitte Prime Vidéo le 31 décembre prochain, et ne sera plus disponible sur une plateforme après cette date. Alors soit vous vous lancez dans un visionnage express, soit vous en profitez pour (re)voir les meilleurs épisodes. Vous savez ce qu'il vous reste à faire...