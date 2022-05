La Chronique des Bridgerton saison 3 : une suite différente du livre ? Nicola Coughlan rassure

Sortie le 25 mars 2022 sur Netflix, la saison 2 de La Chronique des Bridgerton a fait débat chez les fans, notamment ceux qui ont lu la saga écrite par Julia Quinn. Et pour cause, l'intrigue centrée sur Anthony et Kate était très différente de celle du livre. Alors que le tournage de la saison 3 qui sera centrée sur Colin et Penelope va bientôt débuter, Nicola Coughlan promet une chose : la suite sera plus fidèle au roman.