La Chronique des Bridgerton saison 3 : Benedict oublié ? La showrunner rassure

On s'en doutait déjà un peu mais c'est désormais officiel. Après les couples Simon & Daphné et Anthony & Kate, la suite de La Chronique des Bridgerton ne va pas suivre l'ordre des romans écrits par Julia Quinn. En théorie, c'est Benedict qui devait être au coeur de la saison 3 mais Shonda Rhimes avait semé le doute sur la suite. Alors que le tournage doit débuter très prochainement, Netflix a confirmé que la future saison sera centrée sur Colin et Penelope.

Benedict oublié ? La boss de Bridgerton promet que non

Une annonce qui a énervé certains fans des livres et de Benedict. Sur le web, ils ont exprimé leur colère et craignent que le personnage joué par Luke Thompson soit complètement zappé. Mais rassurez-vous, Benedict ne sera pas absent ni oublié dans la saison 3 de La Chronique des Bridgerton. Jess Brownell qui succède au créateur Chris Van Dusen dans le rôle de showrunner pour la suite de la série, s'est expliquée dans une interview donnée à Variety. "Nous avons déjà fait des changements par rapport aux livres car nous sommes une série d'ensemble. Les livres ne se focalisent que sur un couple à la fois et les frères et soeurs ont de petits caméos mais pas des histoires importantes" a-t-elle d'abord confié, évoquant ce gros changement.

Mais elle a aussi rassuré : "Même si nous inversons l'ordre des livres (...) Benedict, qui est la star du 3ème livre, sera une partie vitale de la saison 3". Même si cette suite ne sera donc pas centrée sur le 2ème frère Bridgerton, il sera donc toujours bien présent à l'écran avec une intrigue importante. Jess Brownell n'a cependant pas confirmé s'il sera le héros de la saison 4, déjà commandée.

Plus d'humour et moins de drama ?

Dans cette interview, la showrunner a aussi teasé la suite avec une intrigue plus légère. "Dans les saisons 1 et 2, nos personnages principaux masculins ont un passé un peu plus sombre (...) Evidemment, Colin a perdu son père mais je pense que les personnages de Colin et de Pen amènent beaucoup de comédie dans la série. Je pense que nous allons jouer avec ça cette saison. Mais je veux trouver un équilibre avec du sexy et de la romance. (...) Nous aurons la chance de les découvrir plus profondément et de découvrir leur côté plus sérieux" assure-t-elle également.

La saison 3 de La Chronique des Bridgerton devrait arriver en 2023 sur Netflix.