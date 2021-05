La Chronique des Bridgerton saison 2 : un retour de Simon possible ? Pourquoi c'est peu probable

L'interview Off Screen des acteurs de La Chronique des Bridgerton

C'est officiel depuis plusieurs mois : La Chronique des Bridgerton aura bien une saison 2 sur Netflix. La date de sortie n'est pas encore fixée et pour cause : le tournage est actuellement en cours en Angleterre. Les nouveaux épisodes adapteront le 2e livre de la saga écrite par Julia Quinn et s'intéresseront à l'histoire d'Anthony et de Kate. Les fans ont eu le coeur brisé en apprenant que Regé-Jean Page ne reprendra pas son rôle de Simon dans la suite. Un départ sur lequel Shonda Rhimes est revenue dans une nouvelle interview. La productrice s'est confiée... et laisse peu d'espoir pour un futur retour.