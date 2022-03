La Chronique des Bridgerton saison 2 : qui sont Marc Pilcher et Carole Prentice à qui la série rend hommage ?

La saison 2 de La Chronique des Bridgerton est (ENFIN) disponible ! Ce vendredi 25 mars 2022, Netflix a mis en ligne les 8 épisodes centrés sur Anthony et Kate, joués par Jonathan Bailey et Simone Ashley. Vous l'avez sûrement remarqué, l'épisode 1 et l'épisode 8 comportent des hommages en fin d'épisode, l'un à Marc Pilcher et l'autre à Carole Prentice. Qui sont-ils ? PRBK vous explique ces deux hommages.

Quant au final de la saison 2 de Bridgerton, il rend hommage à Carole Prentice. Cette dernière a participé à la saison 2 et était responsable de la gestion de toutes les questions relatives à la pandémie sur le tournage des nouveaux épisodes. Elle a donc aidé les équipes à assurer un tournage en toute sécurité - tournage qui a quand même été interrompu plusieurs fois à cause de cas positifs. Carole Prentice est décédée en janvier 2022, comme l'a annoncé son fils sur Instagram.