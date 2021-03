La Chronique des Bridgerton saison 2 : quelle suite pour Simon et Daphné ? Nouveaux indices

Qu'est-ce-qui nous attend dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton ? Si vous avez lu le second livre de la saga écrite par Julia Quinn (disponible aux éditions J'ai Lu), vous avez déjà une bonne idée de ce qui nous attend avec l'arrivée de Kate qui sera jouée par Simone Ashley et son rapprochement avec Anthony (Jonathan Bailey). Pour ceux qui ne sont pas fans de lecture (ou qui n'ont pas eu le temps de se plonger dans le livre), PRBK vous dévoile 5 choses qui nous attendent dans les nouveaux épisodes de La Chronique des Bridgerton selon le roman. Une des questions qui reste en suspens concerne le couple Simon (Regé-Jean Page) / Daphné (Phoebe Dynevor). De récentes annonces nous ont fait craindre le pire sur leur présence (ou plutôt sur leur absence). Mais les acteurs seront bien de retour.

Quelle suite pour Daphné et Simon dans La Chronique des Bridgerton ?

Après Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page qui avaient évoqué la suite de leurs personnages, c'est Adjoa Andoh alias Lady Danbury qui a donné de nouveaux indices sur ce qui nous attend dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. L'actrice a précisé qu'elle ne pouvait pas trop en dire mais a quand même teasé quelques éléments de l'intrigue du couple. "C'est un nouveau mariage et ils ont un bébé donc il y aura beaucoup de changements (...) Un peu comme avec Harry et Meghan, comment est-ce-que c'est d'avoir un bébé ? Comment est-ce que cela vous affecte quand vous êtes un jeune couple ? Je pense que nous allons voir Daphné et Simon naviguer entre être amoureux, avoir toujours beaucoup de désir l'un pour l'autre mais avec un bébé." a-t-elle confié à Entertainment Tonight. L'interprète de Lady Danbury a aussi fait remarquer que Simon pourrait faire face à de nouveaux challenges en tant que père, lui qui n'a jamais été proche du sien.

Une saison 2 encore plus "fabuleuse" et sexy

Préparez-vous aussi à une suite encore plus dingue ! Adjoa Andoh a également dévoilé que les costumes de la saison 2 seront encore plus fous et que la suite sera bien sexy malgré la Covid-19. "Nous allons avoir une conduite exemplaire pour que le tournage ne s'arrête pas. Je ne pense pas que les producteurs veulent perdre la joie et la richesse de la série dans la saison 2. Ils veulent la rendre encore plus dingue, plus fabuleuse" a-t-elle teasé. Quant aux scènes de sexe ? L'actrice valide les propos de Jonathan Bailey qui avait annoncé une suite encore plus sexy. "C'est au tour d'Anthony maintenant ! S'il dit que ça va être sexy, il sait de quoi il parle parce que ce mec doit se marier ! Donc je pense que le public ne sera pas déçu dirons-nous" a déclaré l'actrice. Est-ce qu'on peut faire un saut dans le temps à la fin 2021 pour voir ça ?