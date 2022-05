La Chronique des Bridgerton saison 2 : l'autrice réagit à ce GROS changement par rapport au livre

Si vous êtes tombé sous le charme d'Anthony et Kate, joués par Jonathan Bailey et Simone Ashley, dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, vous avez peut-être décidé après votre visionnage sur Netflix d'acheter le roman. Sauf que si c'est le cas, vous devez avoir été surpris : la version série est très différente du livre écrit par Julia Quinn. Dans le roman, il n'est jamais question de fiançailles et encore moins d'un mariage annulé entre Anthony et Edwina (Charithra Chandran). Une différence majeure qui a pas mal fait parler même avant la sortie sur Netflix : certains fans de la saga littéraire ont critiqué le triangle amoureux Kate/Anthony/Edwina et sont allés jusqu'à insulter Charithra Chandran qui a quitté les réseaux à cause de la vague de haine. Mais qu'à penser l'autrice des romans de ce twist ?

Julia Quinn donne son avis sur les fiançailles d'Anthony et Edwina

Si les fiançailles et le "mariage" d'Edwina et Anthony ont surpris les téléspectateurs de La Chronique des Bridgerton, ça n'a pas été le cas pour celle qui a créé les personnages. Même si elle a cédé les droits de ses romans, Julia Quinn est consultante sur la série et a donc accès aux scripts avant le tournage. Mais c'est même avant ça qu'elle a été mise au courant de ce gros changement. "Je savais qu'ils allaient aller jusqu'au mariage avant de voir les scripts. J'ai parlé à une scénariste et elle m'a dit : "Ah oui, on va aller jusqu'au bout'. Moi je me suis dit : 'On va voir ce qu'ils vont faire'" s'est-elle souvenue dans une interview donnée à Insider.

Au final, Julia Quinn confie qu'elle a apprécié ce changement qui permet à Edwina d'avoir une belle évolution. "Ils ont réussi à renforcer le personnage" a-t-elle déclaré. Elle explique aussi avoir apprécié le duo Kate/Edwina dans la série. "Ils ont fait le choix de se focaliser plus sur cette relation entre soeurs et de la compliquer plus que dans le livre" ajoute-t-elle.

"Je ne veux pas que ce soit des copies"

Des changements positifs selon Julia Quinn. L'autrice américaine a d'ailleurs expliqué qu'elle milite pour que la série et les romans soient différents. "Je ne m'attends pas à ce que ce soit mot pour mot, je ne veux pas que ce soit des copies. C'est génial d'avoir ces deux choses qui se complètent si bien. On peut regarder la série et lire les livres et vivre deux expériences différentes" confie-t-elle.