La Chronique des Bridgerton saison 2 : des épisodes toujours aussi "scandaleux" à venir

Plus gros succès de l'histoire de Netflix (pour le moment), la saison 1 de La Chronique des Bridgerton a séduit les abonnés de la plateforme. A tel point que Netflix a donné une saison 2, des saisons 3 et 4 de la série adaptée des romans de Julia Quinn mais aussi un spin-off qui sera centré sur la jeunesse de la reine Charlotte. La suite est actuellement en tournage en Angleterre : après une interruption de plusieurs semaines suite à des cas de Covid-19, les prises de vues ont pu reprendre au début du mois d'août. Et les épisodes à venir s'annoncent toujours aussi croustillants.

Une saison 2 "scandaleuse" selon le créateur

Alors que La Chronique des Bridgerton est nommée pour le Emmy Award de la meilleure série dramatique (la cérémonie aura lieu le 19 septembre), le créateur Chris Van Dusen a donné de nouvelles interviews pour parler du succès du show... et teaser ce qui nous attend. Le boss de la série a déjà dévoilé que les premiers épisodes de la saison 2 étaient finalisés et que le public n'est pas prêt pour ce qui arrive. Selon lui, malgré la pandémie de Covid-19, les fans de Bridgerton ne seront pas dépaysés devant la saison 2. "Nous serons de retour avec un échappatoire encore plus génial vers le Londres du 19e siècle" a-t-il confié à Entertainment Weekly. Et d'assurer : "Ce sera toujours aussi scandaleux et échappatoire que la première saison". Après la promesse d'une suite encore plus sexy, ces nouvelles déclarations nous vendent déjà du rêve !

"Nous allons emmener Anthony vers des horizons fantastiques et compliqués"

Dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, c'est Anthony Bridgerton, joué par Jonathan Bailey, qui va être au coeur de l'action. A ce sujet, Chris Van Dusen explique : "Nous avons laissé Anthony à une croisée des chemins. Il a eu cette relation avec sa maitresse Siena et il débute cette saison en sachant qu'il doit trouver une épouse. Le devoir et l'honneur sont les deux thèmes que nous allons creuser cette saison. Il porte le poids de sa famille sur ses épaules depuis la mort de son père. C'est un vrai poids pour lui". Le showrunner ajoute également : "Lors de notre première rencontre avec lui, il était contre un arbre avec sa maîtresse et au fil de la saison, on l'a vu faire des erreurs et on a compris pourquoi il les faisait, ce qui nous mène parfaitement vers la saison 2. Nous allons emmener Anthony vers des horizons fantastiques et compliqués. On l'a brisé à la fin de la saison 1 et on va le réparer d'une façon qui le rend meilleur."

Si vous voulez en savoir plus sur la saison 2 de La Chronique des Bridgerton qui sera peut-être la dernière pour Phoebe Dynevor, découvrez aussi tout ce qu'il faut savoir sur la suite selon le roman et retrouvez tout ce que l'on sait déjà sur la saison 2 de la série.