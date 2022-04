La Chronique des Bridgerton saison 2 : Benedict est-il gay ou bisexuel ? Luke Thompson répond aux théories

Dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, on s'est passionnés pour l'histoire d'amour de Kate (Simone Ashley) et Anthony (Jonathan Bailey). Mais en parallèle, les autres Bridgerton ont aussi eu droit à quelques aventures. Comme par exemple Benedict (Luke Thompson). Au fil des épisodes, on a suivi son parcours en école d'art et sa terrible déception quand il a appris qu'il avait intégré cette école uniquement grâce à un don fait par Anthony. Puisque Benedict devrait prochainement être au centre d'une saison de la série (c'est encore le flou au sujet du personnage qui sera mis sur le devant de la scène pour la saison 3), on se pose toujours des questions au sujet de sa future intrigue amoureuse. Il faut dire que la série nous a un peu perdus.

Le gros flou sur la sexualité de Benedict enfin résolu dans la saison 2 ?

Dans la saison 1 de La Chronique des Bridgerton, Benedict se rapprochait de Henry Granville (Julian Ovenden), un article qui cachait son homosexualité. Suite à ça, de nombreux téléspectateurs ont pensé que Benedict était peut-être gay ou bisexuel dans la série (puisqu'il avait une aventure avec Mme Delacroix), alors que ce n'est pas le cas dans les romans. Mais le flou semble s'être dissipé dans la saison 2. Non seulement Granville n'était pas de retour mais c'est bien d'une jeune femme, Tessa, qu'il s'est rapproché. De quoi mettre fin au débat ? Oui et non. Dans une interview donnée à TVLine, le créateur et showrunner de Bridgerton, Chris Van Dusen, a assuré que cela ne voulait pas pour autant dire que Benedict est hétéro. "Il faudra attendre pour voir si sa sexualité sera plus fluide" a-t-il confié, ajoutant que l'équipe avait fait le choix de ne pas évoquer cette possible fluidité en saison 2.

"Il y a beaucoup d'espace pour qu'il explore toutes sortes de choses"

De son côté, Luke Thompson qui incarne le personnage assure que l'on n'a pas tout vu de Benedict. "Benedict est ouvert et fluide de façon générale. C'est très, très amusant à jouer car il pourrait aller n'importe où. Je voudrais dire que nous n'avons eu que les saisons 1 et 2. Les gens sont excités et veulent que tout soit exploré en quelques saisons, chaque coin de la sexualité ou du genre. Mais il nous reste du chemin à faire, on verra ce qui arrive à Benedict, il y a beaucoup d'espace pour qu'il explore toutes sortes de choses" a-t-il confié à Entertainment Weekly. Vous l'aurez compris, Luke Thompson ne ferme pas la porte à une future évolution de Benedict.

Pour l'instant, on ne sait toujours pas si Benedict sera le héros de la saison 3, lui qui est au centre du troisième roman de la saga de Julia Quinn. Il se murmure que c'est peut-être Colin qui sera au centre des futurs épisodes. Une chose est en tout cas sûre pour la suite : Kate et Anthony seront de retour après leur happy-end.