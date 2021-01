La Chronique des Bridgerton : Nicola Coughlan (Penelope) avoue avoir blessé Claudia Jessie (Eloise)

"J'ai poignardé Claudia Jessie dans la main"

La série Netflix avec Phoebe Dynevor (Daphné Bridgerton) et Regé-Jean Page (Simon Basset alias le duc d'Hastings) continue de faire parler. En plus de rester dans le top 10 Netflix, La Chronique des Bridgerton a choqué les internautes avec les vrais âges des acteurs du casting. Et la rumeur de couple entre Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page a été relancée. Mais ce qu'on ne savait pas encore, c'est qu'une actrice avait été blessée lors du tournage.

Nicola Coughlan, qui joue Penelope Featherington dans la série Netflix, a en effet révélé avoir blessé Claudia Jessie, qui incarne Eloise Bridgerton, sans le vouloir. Interviewée à distance pour l'émission anglaise This Morning sur la chaîne ITV, Nicola Coughlan a expliqué qu'elle avait du mal à marcher avec ses chaussures à talons, son costume (une robe longue) et son ombrelle dans la main. Et cette ombrelle, ce serait une "arme mortelle" selon elle. Lors du tournage d'une scène de la saison 1 de La Chronique des Bridgerton en extérieur avec l'ombrelle, il y a donc eu un accident.

"Je suis tombée en avant très rapidement et j'ai poignardé Claudia Jessie dans la main et ça a fait couler du sang" a ainsi raconté l'interprète de Penelope, "C'était mon premier jour, c'était Eloïse, oui, je l'ai poignardée". Un premier jour de tournage riche en peur et en rebondissement donc pour les deux actrices. Heureusement, malgré cet incident qui aurait pu être plus grave, Nicola Coughlan et Claudia Jessie sont restées en très bons termes : "Elle m'a pardonné, nous sommes toujours amies".

Nicola Coughlan (Penelope Featherington) avoue être tombée trois fois pour son premier jour de tournage

Et si c'est la seule fois où Nicola Coughlan a blessé Claudia Jessie jusqu'au sang, en revanche ce n'est pas la seule fois où elle est tombée. "Il est apparu assez rapidement, dès mon premier jour, que je ne pouvais pas marcher avec ces talons. Je marchais donc pendant une scène et tout d'un coup, avec mon corset et tout ce que j'avais, je n'avais plus de force centrale, alors j'ai complètement basculé et j'ai atterri sur le sol" a-t-elle détaillé.

"Je me suis levée et je me suis dit : 'Ça n'arrivera plus jamais', et ça s'est produit deux fois de plus" a-t-elle avoué, au total "je suis tombée trois fois". A noter que c'est lors de la troisième chute qu'elle a blessé sa co-star.