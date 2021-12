La Chronique des Bridgerton : le tournage de la saison 3 est déjà fixé et c'est pour bientôt

Gros succès de 2021 après sa mise en ligne le 25 décembre dernier, La Chronique des Bridgerton est déjà renouvelée jusqu'à la saison 4. Pour sa suite, la série produite par Shonda Rhimes a fait ses adieux à Regé-Jean Page qui ne reprendra pas son rôle du Duc de Hastings. Mais les membres de la famille Bridgerton, eux, seront de retour. A commencer par Daphné (Phoebe Dynevor) et Anthony (Jonathan Bailey). C'est l'aîné de la fratrie qui se retrouvera sur le devant de la scène pour les nouveaux épisodes et on a déjà pu découvrir un extrait où il se retrouve face à Kate ainsi que les premières photos de la suite. Avant de la voir, les fans auront donc attendus plus d'un an puisque la saison 2 de La Chronique des Bridgerton n'arrivera qu'en 2022 (la date précise n'a pas encore été annoncée) sur Netflix. Bonne nouvelle, il se pourrait que l'attente entre les futures saisons soit plus courte.

Un tournage dès début 2022 pour la saison 3 de Bridgerton

Et pour cause : s'il a fallu plusieurs mois aux équipes de La Chronique des Bridgerton pour débuter le tournage de la saison 2 (il a eu lieu entre avril et novembre 2021), les acteurs devraient se retrouver au début de l'année 2022 pour mettre en boîte la troisième saison. C'est en tout cas ce qu'a confié Claudia Jessie qui joue Eloise, l'une des soeurs Bridgerton. Dans une interview, l'actrice a confié avoir un projet pour février 2022 puis reprendre ensuite le tournage de Bridgerton. "Quand j'aurais terminé ce projet, ce sera directement Bridgerton 3 !" a expliqué l'actrice sur ses projets à venir. Une déclaration qui laisse donc entendre que le tournage de la suite pourrait débuter avant même la sortie de la saison 2.

Quelle est l'intrigue du 3ème roman ?

Selon toute logique, la saison 3 de La Chronique des Bridgerton devrait être basée sur le troisième roman de la saga de Julia Quinn qui se concentre sur Benedict (Luke Thompson). L'action se déroule plusieurs années après la saison 2, en 1817. Deux ans plus tôt, Benedict Bridgerton est tombé sous le charme d'une charmante inconnue lors d'un bal masqué donné par sa mère mais a perdu sa trace. Après une soirée, il va venir au secours d'une domestique, Sophie, et rapidement tomber sous son charme. Mais cette dernière cache un secret... Si vous voulez en savoir plus, l'intégralité des romans des Bridgerton sont disponibles aux éditions J'ai Lu ! Reste à savoir si la série ira dans la même voie ou bien si elle innovera. Certains fans pensent que Benedict pourrait devenir gay dans la suite de la série. Affaire à suivre...