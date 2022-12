L'amant de Lady Chatterley : les acteurs se confient sur leur scène de nu... sans doublure

Sur Netflix, il y a pas mal de programmes qui donnent chaud, voire très chaud. Après la saga 365 jours qui a autant fait polémique qu'elle nous a fait transpirer ou bien La Chronique des Bridgerton et ses scènes de sexe très hot, la plateforme a dévoilé un nouveau film torride. Son titre ? L'amant de Lady Chatterley. Il s'agit en fait de l'adaptation d'un roman sulfureux signé D.H. Lawrence et déjà adapté plusieurs fois en films. Pour cette nouvelle adaptation, c'est la réalisatrice française Laure de Clermont-Tonnerre qui a mis en scène la star non-binaire Emma Corrin (alias Diana dans la saison 4 de The Crown) et Jack O'Connell (vu dans Skins).

Les abonnés de la plateforme pensaient découvrir une histoire d'amour romantique en costumes, mais ont été choqués par les scènes de sexe explicites. Dans une scène du film, les deux stars apparaissent même complètement nues et on peut les voir danser sous la pluie. Un moment intime et intense pour eux.

Emma Corrin et Jack O'Connell sans doublures

Pour cette scène de danse particulière, Emma Corrin et Jack O'Connell n'ont pas utilisé de doublure. "J'ai déjà été nu devant les caméras donc ça ne pouvait pas être pire. J'ai été nu sur scène aussi" a confié l'ex-star de Skins dans une interview donnée à Radio Times, expliquant ne pas avoir été impressionné plus que ça à l'idée de se déshabiller. De son côté, Emma Corrin se confie sur un autre aspect important pour elle. "Je suis content•e que ce ne soit pas de la nudité gratuite. Nous avons beaucoup parlé à ce sujet quand nous avons commencé les répétitions. Nous voulions que n'importe quelle scène de sexe ou partie du film, soit justifiée et qu'il y ait une évolution" confie la star à The Cut.

>> Netflix : le plus mauvais film est français et possède la magnifique note de 0/100 ! Cocorico... <<

"Nous voulions de la spontanéité"

Afin de coller le mieux possible aux personnages, la scène de la danse sous la pluie a en fait été complètement improvisée par les acteurs. Emma Corrin et Jack O'Connell ont d'abord évoqué cette scène avec la coordinatrice d'intimité, avant de se lancer dans le tournage. "Nous avons choisi de ne pas la chorégraphier car nous voulions de la spontanéité. Je suis enchanté•e de ce choix, mais cela voulait aussi dire que tout dépendait vraiment de nous à ce moment-là, donc on a dû se lancer" explique Emma Corrin. Une scène qui, pour Jack O'Connell, était impressionnante, mais pas seulement. "C'était libérateur d'une certaine manière" a-t-il confié à RadioTimes.