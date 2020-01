Kylian Mbappé lance son association Inspired by KM : "j'ai envie de redonner aux plus jeunes"

Kylian Mbappé lance son asso

En plus d'avoir donné sa prime du Mondial et d'être parrain de l'association Premiers de cordées, Kylian Mbappé a voulu aller encore plus loin. Comment ? En créant sa propre association axée sur les enfants. Son nom ? Inspired by KM, en référence aux initiales du nom du joueur. Quel sera l'objectif de cette organisation ? Venir en aide à 98 jeunes au total (98, comme son année de naissance), tous âgés entre 9 et 16 ans et issus de "milieux sociaux différents". Et ce jusqu'à ce qu'ils trouvent un job et entrent dans la vie active.

A tout juste 21 ans, le champion du monde a envie de donner en retour. Pour cela, Kylian Mbappé prévoit pour les enfants et les ados de son association plusieurs activités leur permettant de réussir à l'école avec notamment une "aide scolaire". Mais ils pourront aussi s'amuser, s'évader et apprendre le partage avec par exemple des "séjours linguistiques", des "sorties culturelles" ou encore du "sport".

"On n'est pas là pour vendre du rêve mais les aider à les construire"

Ce lundi 20 janvier 2020, l'attaquant du PSG s'est rendu à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, pour le lancement de Inspired by KM. Pour l'occasion, le footballeur des Bleus qui fait partie des stars préférées des enfants était entouré des jeunes bénéficiaires de l'association, de ses proches, mais aussi de Nathalie Boy de la Tour (la présidente de la Ligue de football professionnel), Leonardo (le directeur sportif du PSG) et de Vadim Vasilyev (l'ex-vice-président de l'AS Monaco).