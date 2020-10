Kylian Mbappé annonce la mort de Lucas, jeune supporter du PSG, dans un message émouvant

Même s'il est devenu une véritable star du ballon rond, Kylian Mbappé est resté naturel et est loin d'avoir pris la grosse tête. Le joueur l'a prouvé plus d'une fois, non seulement en rendant visite à des enfants malades mais aussi en montant sa propre association, Inspired by KM, qui a pour but d'accompagner des enfants défavorisés en leur proposant du soutien scolaire et des activités. La semaine dernière, le coéquipier de Neymar avait encore une fois ému les internautes en célébrant son but face à Nîmes avec une dédicace à un jeune garçon malade. "Courage Lucas, je suis avec toi" pouvait-on lire sur son t-shirt.