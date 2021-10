Kristen Stewart et Robert Pattinson réunis dans Batman ? Elle ne dit pas non à ce rêve de fans

Des fans veulent voir Kristen Stewart avec Robert Pattinson dans Batman : "J'adore l'énergie derrière cela"

Kristen Stewart et Robert Pattinson sont devenus mondialement connus grâce à la saga Twilight. Ils jouaient respectivement Bella Swan et Edward Cullen. Les anciens acteurs de Twilight étaient aussi en couple dans la vraie vie, avant de se séparer. Depuis, Kristen Stewart et Robert Pattinson ont refait leurs vies et ont fait du chemin dans leurs carrière. Kristen Stewart sera bientôt à l'affiche de Spencer, dans lequel elle joue la princesse Diana alias Lady Di, et Robert Pattinson sera bientôt à l'affiche de The Batman, dans lequel il incarne Bruce Wayne alias Batman.

Et les deux ex (elle avait révélé les vraies raisons de leur rupture) pourraient bientôt se retrouver sur le tournage d'un film, qui n'a rien à voir avec Twilight. En effet, depuis des mois, de nombreux fans de la saga vampirique font une campagne sur les réseaux pour que Kristen Stewart rejoigne Robert Pattinson au casting des films The Batman (car il devrait y avoir plusieurs films, comme pour les autres films Batman). Ils espèrent la voir interpréter le Joker.

Dans une interview pour Variety, Kristen Stewart s'est alors dit prête à jouer le Joker face à Robert Pattinson en Batman. "J'adore l'énergie derrière cela", a-t-elle avoué à propos des nombreux internautes qui espèrent voir les anciens amoureux réunis à Gotham City.

Kristen Stewart ne dit pas non... mais voudrait "trouver autre chose"

Toujours à propos de ce souhait des fans de voir Kristen Stewart et son ex Robert Pattinson de nouveau ensemble sur un tournage, l'actrice a expliqué : "C'est vraiment très bien fait. J'ai l'impression que, peut-être, nous n'y allons pas de main morte, mais j'aime cet élan. Essayons de trouver autre chose. Je suis tout à fait prête à jouer une personne bizarre et effrayante".

Elle ne dit pas oui, mais pas non non plus donc. "Pas 'non', mais pas la plus ravie que j'ai jamais été. Faisons quelque chose de nouveau" a-t-elle précisé.