Koh Lanta : une ex-aventurière choisie par Macron pour les législatives 2022

Isabelle Seguin : de Koh Lanta à l'Assemblée nationale ?

Après l'élection présidentielle 2022 en France, et la victoire d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour, place aux élections législatives 2022 (les 12 et 19 juin prochains). Et parmi les candidats qui espèrent un siège à l'Assemblée nationale, il y a une ex-aventurière de Koh Lanta : Isabelle Seguin.

Isabelle avait gagné avec Delphine la saison 3 de Koh Lanta en 2003, appelée Koh Lanta : Bocas del Toro sur TF1. Isabelle et Delphine avaient co-remporté l'émission animée par Denis Brogniart, avec 3 voix chacune lors des votes du jury final. Une victoire ex-aequo donc, qui leur avaient permis de se partager les 110 000 euros (100 000 euros pour le vainqueur, 10 000 euros pour le finaliste). Cette saison avait été tournée au Panama, et avait surtout fait connaître Moundir et Moussa.

La candidate investie par la majorité présidentielle sera face au député sortant du même parti

Aujourd'hui âgée de 60 ans, Isabelle Seguin est candidate dans la quatrième circonscription de l'Ain, selon Le Progrès. Et elle a été investie par la majorité présidentielle, ce qui signifie qu'elle est candidate du parti Renaissance, le nouveau nom de La République en marche, le parti d'Emmanuel Macron. Eh oui, après le concours d'anecdotes d'Emmanuel Macron avec McFly et Carlito, ou encore la rencontre surréaliste entre le président et Justin Bieber, place à une ancienne aventurière de Koh Lanta chez Renaissance.

Elle affrontera Aurane Reihanian (candidat LR), Philippe Lerda (pour la Nupes) et Jérôme Buisson (candidat RN). Mais elle sera aussi face au député sortant Stéphane Trompille, également du parti Renaissance mais qui n'a pas obtenu l'investiture de son parti cette fois-ci, suite à sa condamnation.

En effet, il a été condamné pour harcèlement sexuel mais veut maintenir sa candidature "quoiqu'il en coûte" comme il l'a confié au même journal. "Une CNI (Commission nationale d'investiture) obscure a tranché mais je veux continuer à m'investir corps et âme, comme je l'ai fait depuis cinq ans, pour mon territoire, je dois ça aux habitants" a-t-il ajouté.