Présidentielle 2022 : 5 chiffres à retenir du 1er tour

Qui sera le prochain président de la République ? Ce dimanche 10 avril 2022, 48,7 millions de Français étaient appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Vous devez déjà le savoir, ce sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui sont qualifiés pour le second tour. Le président sortant a obtenu 27,6% des voix contre 23,4% pour la candidate du Rassemblement national. Quels sont les chiffres à retenir ?

8

C'est le nombre de candidats qui ne dépassent pas 5% des voix lors de ce premier tour de l'élection présidentielle. Sur 12, ils sont donc huit à se placer sous cette barre (qui permet le remboursement des frais de campagne). En effet, seuls Emmanuel Macron (27,6%), Marine Le Pen (23,4%), Jean-Luc Mélenchon (22%) et Eric Zemmour (7,1%) ont franchi ce "cap". Et pour les autres ? Valérie Pécresse obtient 4,8%, Yannick Jadot 4,6%, Jean Lassalle 3,2%, Fabien Roussel 2,3%, Nicolas Dupont-Aignan 2,1%, Anne Hidalgo 1,7%, Philippe Poutou 0,8% et Nathalie Arthaud 0,6%.

26

C'est en pourcentage le taux d'abstention pour le premier tour de cette élection présidentielle, selon Ipsos. Cela signifie que pas moins de 12,6 millions d'électeurs ne se sont pas rendus dans les bureaux de votes, soient plus que le nombre de personnes ayant voté pour Emmanuel Macron (qui a obtenu plus de 9,5 millions de votes). Un taux d'abstention qui est plus élevé qu'en 2017 (22,2%) et 2012 (20,5%).

>> Présidentielle 2022 : les propositions des 12 candidats pour les jeunes <<

30

C'est le pourcentage de votes obtenus par Jean-Luc Mélenchon chez les moins de 35 ans, selon Ipsos. Si le candidat de La France Insoumise ne se place que troisième avec 22% des votes, il a été plébiscité chez les plus jeunes où il se place en tête des votes. En comparaison, les moins de 35 ans ont voté à 21,5% pour Emmanuel Macron et pour Marine Le Pen à 25%.

42

C'est, selon Ipsos, le taux d'abstention chez la plus jeune catégorie d'électeurs. Presque la moitié des 18-24 ans ne sont donc pas allés voter. Un chiffre encore plus fort chez les 25-34 ans : 46% ne sont pas allés voter.

504 632

Ce chiffre représente le nombre de votes qui séparent Marine Le Pen de Jean-Luc Mélenchon. La candidate du Rassemblement national a obtenu 8 109 857 voix contre 7 605 225 pour celui de la France insoumise. Ce sont donc seulement un peu plus de 500 000 voix qui séparent Jean-Luc Mélenchon du second tour.

Bonus : 100

Et pour finir, on vous rappelle que 100% des personnes n'ayant pas été voter n'ont pas le droit de se plaindre des résultats.

Et n'oubliez pas d'aller voter pour le second tour le 24 avril.