Présidentielle 2022 : les propositions des 12 candidats pour les jeunes

Les principales propositions du candidat La France insoumise :

- Mettre fin au contrôle continu au baccalauréat et au brevet.

- Mettre en place une allocation d'autonomie de 1063 euros pour les étudiants et lycéens professionnels.

- Supprimer Parcoursup.

- Rendre l'éducation obligatoire jusqu'à 18 ans.

- Rétablir le bac professionnel en 4 ans et le CAP en 3 ans.

- Aménager des espaces de détente, de rencontres et d'échanges dans les écoles.

- Rendre la cantine gratuite et "porter à 100% la part des produits issus de l'agriculture paysanne et biologique".

- Rendre gratuits les transports, les sorties scolaires et les activités périscolaires, ainsi que les manuels et fournitures scolaires.

- Étendre la pause de la mi-journée à 1h30 minimum dans les établissements scolaires et limiter le nombre d'élèves à 19 par classe en moyenne.

- Permettre aux jeunes dès 16 ans de s'inscrire sur les listes électorales.

