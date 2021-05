Le Pass Culture de 300 euros pour les jeunes est officiellement lancé : tout ce qu'il faut savoir

Lancement du Pass Culture aujourd'hui, avec 300 euros pour les jeunes

Le président de la République française, Emmanuel Macron, a officiellement annoncé le lancement du Pass Culture ! C'est dans une vidéo postée sur son compte TikTok ce vendredi 21 mai 2021 qu'Emmanuel Macron a déclaré que le Pass Culture était lancé dès aujourd'hui. Ce bon plan pour les jeunes permet d'allouer 300 euros aux jeunes âgés à partir de 18 ans. Comme l'avait expliqué l'entourage du président au Monde, "en installant sur leur smartphone cette application géolocalisée, les jeunes disposeront de 300 euros pour accéder à des offres culturelles de leur choix".

Avec cette somme d'argent, les jeunes pourront ainsi se payer des abonnements aux plateformes de streaming, des billets pour des concerts et des spectacles, des places de cinéma, des visites dans les musées, des livres, des instruments de musique, du matériel de beaux-arts... Mais attention, une conseillère de l'Elysée a précisé au média que le Pass Culture va privilégier les sociétés françaises. "Pour les plateformes, nous mettons en avant nos industries françaises. Deezer et non Spotify pour la musique, Canal+ ou OCS et non Netflix pour l'audiovisuel" a-t-elle ainsi indiqué.