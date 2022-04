Emmanuel Macron : voici pourquoi il n'a pas eu d'enfants avec Brigitte

Si Brigitte Macron a trois enfants de sa précédente union, elle n'a pas eu d'enfants avec Emmanuel Macron. Lorsqu'ils se sont rencontrés, le futur Président n'avait alors qu'une quinzaine d'années : Brigitte Trogneux était en fait professeur dans son lycée et c'est bien plus tard, en 2007, qu'ils se sont mariés. A l'époque, la Première dame avait 54 ans puisqu'ils ont 24 ans d'écart.

Emmanuel Macron explique pourquoi il n'a jamais eu d'enfants

Lors de la campagne 2017, Emmanuel Macron s'était plusieurs fois exprimé sur sa décision de ne pas avoir d'enfants. "C'est un choix que j'ai fait. Brigitte, ma femme, avait trois enfants quand je l'ai connue : des grands et des plus petits. On s'est posé la question et j'ai considéré que le plus important était qu'on élève bien les enfants, qu'on les aime" avait expliqué celui qui a fait marrer le web lors du débat face à Marine Le Pen dans l'émission Présidentielle : candidats au tableau sur C8. Face à Jean-Jacques Bourdin, il avait aussi expliqué : "Nous avons choisi de ne pas avoir d'enfant. Un choix qui n'était pas égoïste pour moi. C'est un choix que l'on a assumé, que j'ai dû faire très jeune étant donné la différence d'âge".

Celui qui avait relevé le défi lancé par McFly et Carlito a aussi expliqué qu'il considère les enfants et les petits-enfants de sa femme comme les siens. "Ça ne me manque pas car j'aime les enfants de Brigitte comme si c'était les miens" avait-il ajouté.

Lors de leur arrivée sur le Champ de Mars ce dimanche 24 avril 2022, ce ne sont d'ailleurs pas d'enfants de leur famille qu'Emmanuel Macron et Brigitte Macron étaient entourés. Un porte-parole du président a dévoilé qu'il s'agissait en réalité "des enfants de membres de l'équipe de campagne et de bénévoles" de la République en Marche.