Emmanuel Macron relève le défi de McFly et Carlito : il les montre en photo lors d'un discours

Défi relevé : Emmanuel Macron souhaite une bonne rentrée avec un cadre photo montrant McFly et Carlito

Qui a dit que les présidents de la République ne tenaient pas leurs promesses ? Emmanuel Macron n'a peut-être pas tenu toutes celles de sa campagne, mais en revanche il a bel et bien relevé le défi lancé par McFly et Carlito. Le président de la République française s'était prêté au jeu du concours d'anecdotes de McFly et Carlito, une grande première qui avait beaucoup fait parler. Dans cette vidéo YouTube, Emmanuel Macron avait défié les YouTubeurs : faire un vol le 14 juillet 2021 avec la patrouille de France. McFly et Carlito ont bien volé avec la patrouille de France, vidéo YouTube à l'appui. Et les stars du net avaient de leur côté défié le chef d'Etat en lui demandant de mettre une photo d'eux lors d'un discours. Challenge accepted (et relevé) !

Dans une vidéo postée sur son compte Twitter officiel, Emmanuel Macron a souhaité une bonne rentrée 2021 à tous les enfants, ados et étudiants. "Une pensée pour toutes celles et ceux qui font leur rentrée aujourd'hui" a-t-il expliqué, "on est en train de faire notre maximum pour que cette rentrée soit la plus normale possible pour nos élèves". Un discours là aussi original, car debout et filmé avec un smartphone, et non assis derrière son bureau au palais de l'Elysée. Mais surtout, il était atypique car il tenait un cadre photo dans ses mains... avec des images de McFly et Carlito faisant des grimaces dessus.