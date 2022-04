Débat Macron - Le Pen : punchlines WTF, tweets détournés, interprètes en folie... le best-of

Un débat pauvre en qualité, mais riche en moment spéciaux

En attendant le second tour de l'élection présidentielle 2022 qui sera organisé le dimanche 24 avril, c'est ce mercredi 20 avril qu'était diffusé le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Un face-à-face censé permettre aux deux candidats d'exposer leurs idées afin de convaincre les français de voter pour eux, mais qui a surtout tourné à la chamaillerie de cours de récréation pour un résultat plutôt ridicule.

Entre les tentatives de chacun d'envoyer des punchlines, les "c'est pas moi, c'est vous", les attitudes un peu hors cadre (Le Pen qui commence son discours avant même le début du débat, Macron qui imite toujours plus Michael Scott) et la passivité frustrante des deux journalistes présents à leur côté qui n'ont jamais su amener le débat au niveau qu'il aurait dû être, il est difficile de savoir qui est véritablement ressorti gagnant du duel. Ah si, on a une petite idée : les internautes.

Conscients que ce débat n'allait finalement pas élever les candidats à la hauteur d'un tel événement politique, nombreux sont ceux à avoir préféré rire de ce face-à-face en en détournant toutes les situations les plus improbables et inattendues. Petit best-of de ces moments les plus drôles de cette soirée plutôt déprimante.

Les réactions de Macron font réagir

Depuis quelques jours, les internautes s'amusent à comparer Emmanuel Macron à Michael Scott, le personnage de Steve Carell dans The Office. Et clairement, ce n'est pas ce débat qui changera cette image tant le président sortant nous a une nouvelle fois offert une multitude de "reaction pics" amusantes à force d'entendre le discours visiblement peu convaincant de son adversaire, quitte à parfois se donner une image arrogante ou impolie.