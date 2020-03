Koba LaD contre le confinement, le rappeur annonce qu'il sera "dehors" malgré le Coronavirus

Lui qui avait déjà été déprogrammé de plusieurs festivals suite à son dérapage homophobe continue donc les polémiques en s'opposant au confinement. Dans la même vidéo, Koba LaD s'est plaint : "On m'empêche de travailler". "Non les gars moi faut que j'aille au studio, j'ai un album à finir je suis désolé" a-t-il ajouté : "j'ai un album en préparation, j'ai un clip qui se prépare".

L'interprète de La C s'est même adressé à Emmanuel Macron en lui expliquant : "Manu je suis désolé gros faut que j'aille bosser", "moi les gars je m'arrête pas". Ne comprenant pas bien la gravité de la situation (il y a pour l'instant 6 633 cas de personnes touchées par le Covid-19 en France et 148 en sont mortes), l'artiste se fiche donc publiquement du confinement.

De nombreux twittos choqués

Dans un autre snap vidéo relayé par une internaute choquée par ses déclarations, Koba LaD continue sur sa lancée : "On est plus libre, on veut nous enfermer chez nous", "moi je sais pas pour vous, moi je serai dehors". Non seulement il risque une amende entre 38€ et 135€, mais il se met en danger et met en danger les personnes qu'il va potentiellement croiser.

Les twittos sont nombreux à avoir dénoncé ses "propos totalement irresponsables", regrettant qu'il ait une "communauté (jeune et nombreuse)" et ont même assuré qu'il est maintenant "plus connu pour sa bêtise que pour ses sons".