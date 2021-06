Kingsley Coman papa : il quitte l'entraînement des Bleus à l'Euro 2020 pour assister à la naissance

Kingsley Coman est devenu papa pour la 2ème fois, en plein pendant l'Euro 2020

A seulement 25 ans, Kingsley Coman est devenu l'heureux papa d'un deuxième enfant comme l'a révélé L'Equipe. Sa femme Sabrajnan a accouché de leur premier bébé ensemble. Déjà papa d'un premier enfant, une petite fille prénommée Lëyana qu'il avait eu avec sa précédente compagne Sephora Goignan, celui qui évolue dans le club du Bayern Munich est de nouveau devenu papa ! Un accouchement qui s'est déroulé en plein Euro 2020. Le joueur des Bleus a donc dû demander une autorisation spéciale pour pouvoir quitter l'entraînement de l'équipe de France et assister à la naissance de son enfant.

"Après concertation avec l'UEFA et la cellule Covid de l'UEFA, Didier Deschamps (le sélectionneur des Bleus, ndlr) et la Fédération française de football (FFF) ont autorisé Kingsley Coman à rejoindre sa compagne et à assister à la naissance de son enfant. Toutes les précautions ont été prises, notamment sur le plan sanitaire" est-il ainsi précisé. Le footballeur Kingsley Coman a ainsi pu laisser ses coéquipiers Kylian Mbappé, Karim Benzema, Antoine Griezmann, Hugo Lloris ou encore Olivier Giroud pour voir naître son bébé et soutenir sa femme Sabrajnan.