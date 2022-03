Kim Kardashian retire le nom "West" de ses réseaux sociaux

Ca y est Kim Kardashian et Kanye West qui sont séparés sont officiellement divorcés. Leur divorce a enfin été prononcé, à la plus grande joie de la femme d'affaire qui attend ça depuis des mois. Le rappeur, qui fait tout pour la reconquérir, n'a visiblement pas été ravi de la nouvelle, puisqu'il a encore clashé Pete Davidson, le mec de son ex, sur les réseaux.

Ye a même carrément enterré le boyfriend de Kim K dans une vidéo, histoire de lui faire comprendre qu'il ne le supporte pas. Si le créateur de marque Yeezy fait tout pour oublier son ex-femme en fréquentant plusieurs femmes comme Julia Fox ou plus récemment l'influenceuse Chaney Jones, connue pour être le sosie de la milliardaire, il n'y arrive visiblement pas.

Kim Kardashian récupère son nom de jeune fille

Si, selon son avocate, il "n'a aucun problème" avec le fait que Kim Kardashian récupère son nom de jeune fille, il serait plus inquiet pour ses "intérêts et actifs". L'audience pour le divorce s'est déroulée à la Cour supérieure de Los Angeles. Le rappeur n'y a pas assisté, contrairement à la star de télé-réalité, présente par vidéoconférence.

Elle aurait même lâché un petit sourire lorsque le juge a accepté sa demande de récupérer son nom de jeune fille. Une source a également confié au média américain People que la star était heureuse d'être enfin légalement célibataire : "Kim se considère célibataire depuis un certain temps. Elle est soulagée que ce soit officiel. Elle ne regarde pas en arrière et veut que tout ce qui concerne son divorce soit définitif". Et elle est tellement soulagée qu'elle n'a pas perdu de temps à changer son nom sur tous ses réseaux sociaux, en enlevant la mention "West" et en gardant seulement "Kardashian".

Elle apparait donc maintenant partout avec son nom de jeune fille. Pas sûr que Ye ait apprécié ce changement, d'autant plus qu'une nouvelle bataille va démarrer entre eux pour la garde de leurs enfants... Une nouvelle audience devrait avoir lieu le 5 août 2022 à ce sujet.