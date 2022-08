Kim Kardashian et Pete Davidson séparés : rupture après 9 mois d'amour, les raisons dévoilées

Après sa relation avec Kanye West qui s'était plutôt mal terminée suite à leur rupture (le rappeur avait plusieurs fois dépassé les bornes et s'en était pris à la mère de ses enfants notamment sur les réseaux sociaux), Kim Kardashian a retrouvé l'amour avec Pete Davidson, ex d'Ariana Grande et Phoebe Dynevor, qu'elle avait croisé sur le plateau de SNL. Les premières rumeurs d'un rapprochement ont circulé en octobre 2021 et le couple a confirmé sa relation en mars 2022.

Kim Kardashian et Pete Davidson, la rupture

Alors que tout semblait indiquer qu'ils vivaient sur un petit nuage, Pete Davidson et la star des Kardashian seraient en fait séparés. Plusieurs sites US ont confirmé l'info comme E! News, TMZ, People ou même The Hollywood Reporter. Après 9 mois de relation, les deux stars ont décidé de mettre un terme à leur couple. Selon une source qui s'est confiée à People, les raisons de cette séparation seraient toutes simples : "L'une des raisons, c'était leurs emplois du temps chargés. Ils voyagent tout le temps tous les deux et s'était difficile" a confié cette personne anonyme.

>> Kim Kardashian, Kylie Jenner... Leurs salaires fous pour leur nouvelle émission Les Kardashian sur Disney+ <<

Une source explique aussi à Page Six que la différence d'âge entre eux (elle a 41 ans et lui 28) a joué : "Ils sont à des étapes différentes en ce moment. Pete est totalement spontané et impulsif et veut l'emmener à New York sans prévenir mais Kim a quatre enfants et ce n'est pas facile. Elle a besoin de se focaliser sur ses enfants". Cette source précise aussi qu'avoir à jongler entre sa famille, cette relation et son travail aurait "épuisé" Kim Kardashian. Pour le moment, Kim Kardashian et Pete Davidson n'ont pas confirmé leur séparation.