Kim Kardashian, Kylie Jenner... Leurs salaires fous pour leur nouvelle émission Les Kardashian sur Disney+

Les Kardashian : pour leur nouvelle émission sur Disney+, les stars gagneraient un salaire XXL

Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner et leur momager Kris Jenner sont de retour ! Après l'arrêt de L'Incroyable famille Kardashian sur E!, elles reviennent dans leur nouvelle émission Les Kardashian (The Kardashians en VO) sur Disney+ en France (et sur Hulu au USA). En cover pour le magazine Variety, le célèbre clan a parlé de ce nouveau projet. Et Kris Jenner a parlé de leurs salaires astronomiques.

La somme d'argent que Hulu a proposé à la famille "était la clé de leur retour à la télévision" a assuré la momager. "L'argent compte toujours. Je pense que quiconque serait stupide de dire que l'argent n'a plus d'importance" a ajouté la maman.

Selon le média US, les soeurs Kardashian-Jenner seraient payées au moins 100 millions de dollars (soit 92 millions d'euros) pour cette nouvelle émission de télé-réalité. Et ce grâce au talent et au travail de Kris Jenner, qui se "bat comme un pitbull" lors des négociations pour ses filles.

Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kylie Jenner et Kendall Jenner sont payées le même salaire

Et Khloe Kardashian a précisé que même si Kim Kardashian fait plus souvent la une des magazines, elle est payée le même salaire que ses soeurs. Eh oui, pas de jalousie, les sisters gagnent la même somme d'argent dans la nouvelle télé-réalité.

"Nous sommes toutes égales. Cela a certainement joué un rôle parce que nous consacrons une grande partie de notre vie personnelle au divertissement. Nous avons toujours nos conversations familiales privées, et nous sommes assez cash, moi et mes soeurs, sur ce que nous acceptons ou non" a précisé Khloe, "Mais tout argent n'est pas bon. Cela doit être un bon ajustement, et Hulu était tout simplement la solution idéale pour nous. Il ne peut pas s'agir uniquement d'un gain financier. Cela ne fonctionne pas pour nous".

Dans cette nouvelle émission, on peut notamment voir la suite du divorce entre Kim Kardashian et Kanye West et le couple naissant entre Kim K et Pete Davidson, les fiançailles entre Kourtney Kardashian et Travis Barker (qui sont désormais mariés), et Kylie Jenner enceinte de son deuxième enfant avec Travis Scott (qui a depuis accouché du bébé).