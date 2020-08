Kim Kardashian et Kanye West : bientôt le divorce ?

Rien ne va plus dans la famille West-Kardashian. Après son craquage lors de son premier meeting en tant que candidat à la présidentielle US, Kanye West s'en prenait ouvertement à sa femme Kim Kardashian sur les réseaux sociaux. Celui qui traverse une crise bipolaire avouait avoir demandé à celle-ci d'avorter de North, l'accusait d'infidélité, renommait sa belle-mère "Kris Jong-Un" et menaçait de révéler les secrets de la famille Kardashian-Jenner. Rien que ça.

Kim Kardashian et Kanye West au bord du divorce ?

Depuis, il a pris ses distances et est parti seul dans leur ranch du Wyoming, laissant Kim avec leurs 4 enfants (North, Saint, Chicago et Psalm) en Californie. S'il s'excusait publiquement auprès de sa femme, qui lui rendait visite la semaine dernière, leurs retrouvailles ne se passaient pas très bien et se terminaient dans les larmes. Le couple serait-il alors au bord du divorce ?

Le voyage de la dernière chance ?

Selon TMZ, ce n'est pas encore le cas puisqu'ils auraient décidé de se laisser une dernière chance lors d'un voyage dont la destination n'a pas été révélée. Afin de sauver leur mariage, les deux époux auraient pris un jet privé ce dimanche 2 août et se seraient envolés avec leurs 4 enfants pour des petites vacances en famille. Cela fait longtemps que les deux stars ne sont pas parties ensemble ni même passé du temps ensemble, puisqu'ils ne vivraient plus ensemble depuis un an. L'occasion pour le rappeur de se rattraper et de prouver qu'il est prêt à faire des efforts... à moins qu'il ne craque à nouveau.