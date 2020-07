Kanye West et Kim Kardashian : leurs retrouvailles se terminent en larmes

Des retrouvailles tendues

Cela fait plusieurs jours que Kanye West et Kim Kardashian ne s'étaient pas vus. Depuis le meeting politique du rappeur en Caroline du Sud le 19 juillet 2020, où il avait révélé avoir voulu que Kim K avorte de North, les époux ne s'étaient même plus contactés par téléphone (l'artiste filtrant les appels de la businesswoman). Près de 10 jours sans se voir ni se parler, ils ont enfin eu droit à des retrouvailles dans le Wyoming. Jusqu'à présent, le designer de Yeezy ne voulait pas que sa femme vienne le voir, lui qui est en pleine crise de bipolarité actuellement.

Mais comme l'a montré en photos le site TMZ, les retrouvailles ont bien eu lieu après les excuses publiques de Kanye West. Et pour leur première sortie, lui et Kim Kardashian sont allés au fast-food Wendy's. En même temps, le couple est fan de ce type d'enseignes, puisqu'ils avaient testé le KFC à Paris. Sauf que sur les images, on sent clairement la tension entre eux. Très distants, ils se sont affichés chacun sur son téléphone portable.

Kim Kardashian en larmes face à Kanye West

Pire, "alors qu'ils retournent au ranch" après leur passage chez Wendy's, Kanye West et Kim Kardashian se sont montrés l'un en colère et l'autre en larmes. On peut en effet voir la mère de famille "visiblement bouleversée", "elle pleure en discutant avec Kanye" alors que lui "semble animé". Une "conversation qui a l'air un peu litigieuse". Le média avance : "On suppose que c'est le discours sur l'avortement qui l'a vraiment bouleversée".

Mais pour rappel, Kanye West a aussi accusé Kim Kardashian de tromperie avec Meek Mill, a surnommé sa belle-mère "Kris Jong-Un" ou encore menacé sa femme de révéler les secrets de la famille Kardashian-Jenner. Donc ça fait un peu beaucoup à accepter pour elle, même si elle est consciente que son mari est bipolaire.