Kanye West menacerait Kim Kardashian de révéler tous les secrets de la famille

Kanye West prêt à tout, même à menacer sa femme ?

Le rappeur a récemment encore craqué sur Twitter, en s'en prenant à Kim Kardashian, en plus de plusieurs célébrités. Kanye West est allé encore plus loin : il aurait carrément menacé Kim Kardashian. C'est en tout cas ce qu'affirme une source décrite comme "proche" qui a balancé la rumeur au Sun. "Il lui a dit que si la famille Kardashian essayait de monter une intervention (pour le faire hospitaliser, ndlr), il la diffuserait en direct sur Twitter et montrerait au monde la vérité" est-il indiqué dans le tabloïd.

Celui qui a aussi accusé Kim K de l'avoir trompé et a renommé Kris Jenner "Kris Jong-Un" sur le réseau social aurait ainsi menacé Kim Kardashian de dire tout ce qu'il savait sur elle et sa célèbre famille. Car les Kardashian-Jenner auraient de nombreux secrets : "Il a averti Kim qu'il connaissait les 'secrets' de la famille et qu'il les dévoilerait. Il y a beaucoup de choses qui ne figurent pas dans l'émission de télé-réalité - des querelles, des rencontres secrètes avec des célébrités, la chirurgie, des accords financiers et des disputes au sein de la famille".

Kim Kardashian serait "très inquiète"

Malgré cette menace, la businesswoman aurait davantage peur pour la santé mentale de son mari que pour les vérités qu'il pourrait dévoiler. "La seule préoccupation de Kim à ce stade est d'obtenir l'aide de Kanye et de protéger leurs enfants. Elle est très inquiète" a ainsi expliqué la source. Pour rappel, Kanye West avait été diagnostiqué bipolaire, il est donc réellement malade. Déjà, quelques heures avant son pétage de plomb sur Twitter, il avait fini en pleurs lors de son premier meeting politique en tant que candidat à la présidentielle américaine de 2020.

Le média people a aussi évoqué le divorce entre Kim Kardashian et Kanye West en précisant que la star de télé-réalité "ne se séparera pas de lui tant qu'il est au plus bas. Elle doit à leurs enfants de rester à ses côtés jusqu'à ce qu'il reçoive de l'aide".